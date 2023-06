Nationalmannschaft: "Nicht begeistert" - Polen-Trainer Santos kritisiert DFB-Spiel

Er sei von der Ansetzung am Freitag (ab 20.45 Uhr im Liveticker) in Warschau „nicht begeistert“, betonte der Portugiese: „Beim Spiel gegen Deutschland kann ich die Mannschaft nicht gut auf das Duell mit Moldawien vorbereiten. Es sind zwei völlig unterschiedliche Gegner, die einen völlig anderen Stil haben.“

Die Mannschaft um Ausnahmestürmer Robert Lewandowski muss vier Tage später in der EM-Qualifikation in Chisinau ran. Nach der Niederlage in Tschechien (1:3) zum Auftakt steht Polen trotz des darauffolgenden Sieges gegen Albanien (1:0) in der Gruppe E schon unter Zugzwang.