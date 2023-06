Olympia: Faeser hofft auf Rückenwind durch Special Olympics

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erhofft sich durch die Special Olympic World Games in Berlin Rückenwind für eine zukünftige deutsche Olympia-Bewerbung. „Jedes Sportgroßereignis, was zu einem Erfolg geführt wird, trägt dazu bei, dass wir ein positives Image für eine Olympia-Bewerbung bekommen“, sagte Faeser am Rande der Einweihung der ersten „Sportbox“ im Berliner Olympiapark.

"Es ist eine Ehre, die Special Olympic World Games in Deutschland beheimaten zu dürfen", sagte Faeser über die Veranstaltung, die am Samstag in Berlin beginnt. Bis zum 25. Juni treten in der Hauptstadt mehr als 7000 Athletinnen und Athleten aus 190 Ländern mit geistiger und mehrfacher Behinderung gegeneinander an.