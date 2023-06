FC Bayern: Kommt Pau Torres von Villarreal? Suche nach Abwehr-Transfer nimmt Fahrt auf

Der FC Bayern verschärft das Tempo bei der Suche nach potenziellen Nachfolgern für Benjamin Pavard als auch Lucas Hernández. Jetzt rückt ein Spanier in den Fokus.

Das Personal-Karussell in der Abwehr des FC Bayern nimmt mächtig Fahrt auf!

Weil sowohl Benjamin Pavard als auch Lucas Hernández den Klub verlassen wollen und die Münchner das Franzosen-Duo in keinem Fall im Sommer 2024 ablösefrei ziehen lassen werden, intensiviert sich jetzt die Suche nach potenziellen Nachfolgern.

Allerdings hat nach SPORT1 -Informationen noch ein weiterer Kandidat das Interesse der Bayern geweckt - und passt womöglich noch besser ins gesuchte Profil. Sein Name: Pau Torres!

FC Bayern: Interesse an Villarreals Pau Torres

Der Spanier in Diensten des FC Villarreal ist mit 26 Jahren im besten Alter und wäre als Linksfuß prädestiniert, den Platz von Hernández einzunehmen.

Der Vertrag des 1,91 Meter großen spanischen Nationalspielers läuft im Sommer 2024 aus, was Villarreal in die gleiche Situation wie den FCB bei Hernández und Pavard bringt, den Innenverteidiger noch in dieser Transferperiode verkaufen zu müssen, um Ablöse zu generieren.