Special Olympic Games: Ganz Deutschland ist bereit

Aktuell findet im ganzen Land das Host Town Program statt: Mehr als 200 Städte und kommunale Projekte empfangen die Delegationen aus aller Welt. Es ist das größte kommunale Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik.

Vom 12. bis 15. Juni sind die 190 Delegationen, die zu den Special Olympics World Games Berlin 2023 angereist sind, in sogenannten Host Towns in ganz Deutschland untergebracht. Das Ziel: Raum für Begegnungen – nicht nur in Berlin, sondern im ganzen Land und über die Weltspiele hinaus.