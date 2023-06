Transfermarkt: PSG-Star Mbappé meldet sich erneut zu Wort - und verteidigt Messi

Kylian Mbappé bekräftigt seine Absicht, auch kommende Saison in Frankreich zu spielen. Zugleich schließt der PSG-Star aus, die Option des dritten Vertragsjahres zu aktivieren. Den abgewanderten Lionel Messi nimmt Mbappé in Schutz.

PSG-Star Kylian Mbappé hat seine Absicht bekräftigt, auch in der kommenden Saison beim französischen Meister zu spielen.

Mbappé wehrt sich gegen „Lügen“

„Der einzige Zweck des Briefes war aber die Bestätigung dessen, was längst besprochen war“, ließ Mbappé am Dienstag in einem offiziellen Statement über AFP mitteilen.