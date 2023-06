Kein TV-Blackout! ARD und ZDF einigen sich mit FIFA und zeigen Frauen-WM

Lange wurde verhandelt und gestrittet, sogar ein Blackout stand im Raum. Jetzt einigen sich ARD und ZDF auf den letzten Metern doch noch mit der FIFA auf einen TV-Vertrag für Frauen-WM in Australien und Neuseeland.

Der TV-Blackout ist abgewendet: ARD und ZDF werden die anstehende Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) übertragen.

Die Europäische Rundfunkunion (EBU) einigte sich nach einem monatelangen Rechtepoker nun doch mit dem Weltverband FIFA um Präsident Gianni Infantino, wie die ARD am Mittwoch mitteilte.

"Ich freue mich sehr, dass wir dem Frauenfußball nun auch in diesem Jahr die Bühne bieten können, die die Spielerinnen und das Publikum verdienen", sagte ARD-Sportrechte-Intendant Tom Buhrow zur Einigung.

Angeblich verlangte die FIFA rund zehn Millionen Euro, die Sender wollten rund fünf Millionen zahlen. „Die neue Vereinbarung knüpft an die Partnerschaft der EBU mit der FIFA an, die zur Übertragung der Frauen-Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich begründet wurde“, schrieb die ARD nun.