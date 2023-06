Gündogan und Gosens bei DFB-Team eingetroffen

Gündogan (l.) und Gosens sind in Frankfurt angekommen © AFP/SID/ODD ANDERSEN

Ilkay Gündogan kommt als frischgebackener Champions-League-Sieger zum DFB-Team. Auch der unterlegene Final-Kontrahent Robin Gosens kehrt am Mittwoch zur Nationalmannschaft dazu.

Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan (Manchester City) und Robin Gosens (Inter Mailand) sind am späten Mittwochnachmittag zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft gestoßen.

Gündogan wird in Polen voraussichtlich noch nicht zum Einsatz kommen. "Mein letzter Stand aus dem Gespräch mit Hansi war, dass ich gegen Polen noch nicht spiele, dann aber in Gelsenkirchen", sagte der ManCity-Kapitän laut Bild-Zeitung nach der Ankunft im Hotel Kempinski Gravenbruch in Frankfurt.