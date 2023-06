Brand in Hoeneß-Prestigeobjekt: Neue Bayern-Arena schwer verraucht - Arbeiter müssen gerettet werden

Hoeneß vs. Matthäus: Mit dieser legendären Aussage fing alles an

Ein Jahr vor der geplanten Eröffnung kommt es im SAP Garden in München zu einem Brand. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückt an und rettet über ein Dutzend Arbeiter.

Am Mittwochnachmittag musste ein Großaufgebot der Münchener Feuerwehr ausrücken, um einen Brand auf einer Baustelle am Münchener Olympiastadion zu löschen. Genauer war der SAP Garden betroffen, die neue moderne Heimspielstätte von Red Bull München und den Basketballern des FC Bayern .

Das Feuer war in der Tiefgarage der sich im Bau befindlichen Arena ausgebrochen, nachdem „Dämmstoffe in Brand geraten waren“, teilte der Hallenbetreiber via Twitter mit: „Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung auf der gesamten Baustelle“, auf der sich zu diesem Zeitpunkt auch zahlreiche Menschen aufgehalten hatten.