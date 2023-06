"Ciao Silvio!": Tausende nehmen Abschied von Berlusconi

Viele Fußballprofis, Ex-Spieler der AC Mailand und Sportmanager haben am Mittwoch am Staatsbegräbnis von Silvio Berlusconi teilgenommen.

Fan-Aufmarsch für Berlusconi: 15.000 bei Trauerzeremonie

Währenddessen berichten Italiens Sportzeitungen über angebliche Pläne der Kinder Berlusconis, sich vom AC Monza zu trennen. Zu den möglichen Käufern zählt laut Gazzetta dello Sport Evangelos Marinakis, Präsident von Olympiakos Piräus. Unter Berlusconis Führung war Monza von der Serie C in die Serie A aufgestiegen und hatte in der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt geschafft. Berlusconi war am Montag verstorben.