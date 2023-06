Anzeige

Special Olympic World Games 2023: Berlin empfängt die deutsche Delegation Berlin empfängt die deutsche Delegation

„Auf 'ne Coke“ mit der rhythmischen Sportgymnastin Melanie Scharff

SOD

Nur noch wenige Tage, bis die Special Olympic World Games 2023 in Berlin eröffnet werden. Nun ist auch die deutsche Delegation eingetroffen und freut sich auf den Start.

Es ist so weit.

Aufgeregte und freudige Gesichter betraten im Laufe des 14. Juni das Team-Hotel am Alexanderplatz in Berlin. Für die nächsten 13 Tage ist hier die Heimat der deutschen Sportler*innen, ihrer Trainer*innen und weiterer Delegationsmitglieder, die Deutschland bei den Special Olympics World Games Berlin 2023 vertreten.

Anzeige

Das TeamSOD – so die offizielle Bezeichnung der Delegation – umfasst 573 Personen, davon 413 Sportler*innen. Diese Sportler*innen werden die deutschen Farben in Wettbewerben in 25 Sportarten beim weltweit größten inklusiven Sportereignis repräsentieren.

Für das TeamSOD ist es der Beginn von spannenden Tagen in der deutschen Bundeshauptstadt. Mehr als zwei Jahre haben sie sich intensiv auf das vielleicht größte Sportereignis in ihrem sportlichen Leben vorbereitet. Allein in diesem Jahr fanden 50 Sportvorbereitungslehrgänge in 25 Sportarten statt.

Vorfreude und Medaillenhoffnung

Vorfreude und Hoffnung auf erfolgreiche Wettbewerbe beim TeamSOD Natürlich steigt bei den Sportler*innen die Aufregung, Luisa Egersdörfer (Turnen) sagt stellvertretend: „Endlich sind wir in Berlin. Die nächsten Tage werden sehr aufregend, besonders die Eröffnungsfeier. Es sind meine ersten Weltspiele. Ich will bei den Wettbewerben mein Bestes geben und bin gespannt auf die Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt. Ich will eine Medaille holen und ich hoffe, das klappt.“

„Schön, dass wir in Berlin sind und es endlich los geht. Ich habe viel trainiert und werde alles geben! Ich bin stolz Deutschland bei den Weltspielen in Berlin zu vertreten. Eine Medaille ist mein Ziel“, ergänzt Leichtathlet Franz Bechler.

Berlin ist stolzer Gastgeber

Für den Berliner Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt Joe Chialo sind die Special Olympics World Games Berlin 2023 eine Chance für Berlin: „Berlin freut sich, Gastgeberin für das größte inklusive Sportereignis weltweit zu sein. Unsere bunte und vielfältige Stadt wird dadurch noch etwas bunter, vielfältiger – und nicht zuletzt sportlicher. Freuen wir uns auf sportliche Höhepunkte und kulturelle Highlights, die wir alle gemeinsam erleben können – und setzen wir Zeichen für Anerkennung, Respekt und Toleranz! Herzlich willkommen in Berlin.“

„Auf 'ne Coke“ mit dem Fußballteam SOD

Verantwortlich für die sportliche Vorbereitung des TeamSOD und Leiter der Delegation während der Weltspiele ist Tom Hauthal. Hauthal blickt mit Vorfreude auf die kommenden Tage: „Wir sind sehr froh, dass alle Delegationsmitglieder gut in Berlin angekommen sind und es nun nach langer Vorbereitungszeit endlich losgeht. Die Sportler*innen werden in den nächsten Tagen direkt an den Wettbewerbsstätten trainieren und dann starten wir mit der großen Eröffnungsfeier im Olympiastadion. Unsere Sportler*innen sollen ihre besten Leistungen abrufen können, Spaß haben und die Heimweltspiele genießen. Natürlich freuen wir uns auf sportliche Erfolge und wollen uns als sehr guter Gastgeber präsentieren.“

Anzeige

Auf das TeamSOD kommt in den nächsten Tagen bei den Weltspielen folgendes Programm zu:

14.06.2023 (18:30) – Empfang der Delegation im Friedrichsstadtpalast am Abend

16.06. und 17.06.2023 – Trainings in den verschiedenen Sportarten

16.06.2023 (18:15-18:45 Uhr) – Teilnahme eines Teils des TeamSOD am Fackellauf der Weltspiele am Neptunbrunnen

17.06.2023 – Eröffnungsfeier im Berliner Olympiastadion

18.06. bis zum 24.06.2023 – Klassifizierungen und Wettbewerbe bei den Special Olympics World Games Berlin 2023

20.06.2023 (11:00) – Pressekonferenz des TeamSOD im Main Media Centre (MMC) mit einer ersten sportlichen Zwischenbilanz

22.06.2023 – Athletendisko am Brandenburger Tor

25.06.2023 – Abschlussfeier

Zum TeamSOD

Das Team SOD setzt sich aus 413 Sportler*innen – davon 354 Athlet*innen und 59 Unified Partner*innen – sowie 133 Trainer*innen zusammen.

Ankunft des Rollerskating-Teams-Stefan_Holtzem.jpg