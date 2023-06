DFB-Elf: Steinmeier fordert "mehr Herz und Leidenschaft"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hofft auf eine klare Leistungssteigerung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bis zur Heim-EM in einem Jahr. „Da ist noch Luft nach oben. Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der das so beurteilt“, sagte das Staatsoberhaupt im Interview mit Welt-TV am Rande seines Besuchs in Eckernförde.