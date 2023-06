Biathlon: "Schlag ins Gesicht!" - Bö und Tandrevold erleben heftige Schlappe

Ingrid Landmark Tandrevold und Johannes Thinges Bö erleben bei einem Rennen am Holmenkollen eine herbe Enttäuschung. Vor allem läuferisch hakt es.

Die Biathlon-Superstars Ingrid Landmark Tandrevold und Johannes Thingnes Bö traten in der Heimat als Team in der Single-Mixed-Staffel beim Holmenkollen Skifestival an – und hatten wider Erwarten nichts mit dem Sieg zu tun.