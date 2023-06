Skispringen: Trauer um US-Springer! Olympia-Teilnehmer stirbt mit 24

„Die Gedanken und das Beileid von USA Nordic Sport und U.S. Ski & Snowboard sind bei seiner Familie, seinen Freunden und der Skisprung-Gemeinschaft“, schrieb der Verband in einem Statement.

Bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2016 und 2017 trat Gasienica erstmals in Erscheinung. Im Weltcup war er nicht am Start, bei der Nordischen Ski-WM 2019 in Seefeld verpasste er knapp die Qualifikation für die Einzelwettbewerbe.