Bayerns Gravenberch enttäuscht: „Will mehr spielen“

Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch von Fußball-Rekordmeister Bayern München hat nach seiner ersten Saison in der Bundesliga ein enttäuschtes Fazit gezogen. „So ein Jahr will ich nicht noch einmal erleben“, sagte der 21-Jährige der niederländischen Zeitung „De Telegraaf“ und ergänzte: „Ich will einfach mehr spielen, am liebsten bei Bayern München.“