Kroos reagiert auf Bellingham-Wechsel - subtile Kritik an Benzema

„Für sein Alter ist er sehr weit - ein Topspieler, den viele Mannschaften wollten. Wenn Real Madrid so viel Geld hinlegt, und da habe ich großes Vertrauen, ist das auch ein sehr guter Transfer“, sagte Kroos in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“.

Kroos mit leichter Kritik an Benzema

Kroos äußerte sich in dem Podcast auch zum Wechsel von Real-Stürmerstar Karim Benzema nach Saudi-Arabien. „Man kann das machen oder man kann es lassen. Das ist eine Entscheidung von jedem selbst. Ich hätte gedacht, dass er grundsätzlich die Idee verfolgt, seine Karriere in Madrid zu beenden. Am Ende des Tages ist es im Fußball so, dass es ein Ende gibt“, sagte der 33-Jährige.