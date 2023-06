Transfermarkt: Ex-Frankfurt-Stürmer zu Real Madrid?

Anzeige

Nach dem Abgang von Mariano Díaz sucht Real Madrid einen Ersatz für den Angriff. Als beste Option gilt aktuell ein ehemaliger Frankfurt-Stürmer.

Real Madrid hat mit dem ehemaligen Eintracht-Profi Joselu offenbar einen neuen Stürmer gefunden.

Laut einem Bericht der Marca halten die Verantwortlichen den 33 Jahre alten gebürtigen Stuttgarter, der bei Absteiger Espanyol Barcelona noch einen Vertrag bis 2025 hat, für eine gute und günstige Option für das Sturmzentrum.

Dort soll Joselu jedoch wenig überraschend nicht der Eins-zu-Eins-Ersatz für den abgewanderten Superstar Karim Benzema sein, sondern vielmehr Nachfolger des enttäuschenden Mariano Díaz werden, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft.

Der Offensivspieler aus der Dominikanischen Republik war 2018 für 21,5 Millionen Euro von Olympique Lyon zurück zu seinem Jugendverein Real Madrid gewechselt. In der abgelaufenen Saison kam er jedoch nur auf 155 Spielminuten in elf Einsätzen, in denen er kein einziges Tor erzielen oder vorbereiten konnte.

Joselu: Von Real Madrid in die Bundesliga - und zurück?

Joselu hingegen, der in der Jugend der Königlichen ausgebildet worden war und zwischen 2012 und 2015 in Deutschland für die TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Hannover 96 auflief, überzeugte trotz des Abstiegs seines Klubs mit 17 Toren und vier Assists in 38 Einsätzen für Espanyol.

Obendrein debütierte Joselu im März für die spanische Nationalmannschaft, erzielte in seinem ersten Einsatz als Joker in nur neun Minuten einen Doppelpack beim 3:0 gegen Norwegen und stand anschließend beim 0:2 in Schottland in der Startelf.