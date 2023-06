Anzeige

Bundesliga: Jamal Musiala lobt Bayern-Kollegen - „Er ist Vorbild für andere Spieler" Musiala lobt Bayern-Kollegen

Musiala über sein Siegtor: "Hab ich diese Woche auch geübt"

SPORT1

Seit Juli 2019 spielt Jamal Musiala beim FC Bayern München. Bei seinem Klub ist der junge Engländer besonders von einem Spieler beeindruckt.

Im Juli 2019 war Jamal Musiala aus der Jugend des FC Chelsea in die Jugend des FC Bayern München gewechselt. Seit der Saison 2020/21 spielt der 20-Jährige nun bei den Profis, wo er einen Vertrag bis 2026 besitzt.

In seiner Mannschaft ist Musiala besonders von einem Mannschaftskollegen und dessen Motivation überzeugt: Joshua Kimmich. Im Interview mit Bild sagte er: „Er ist sauer, wenn er im Training ein kleines Spiel verliert. Er ist hungrig, unglaublich hungrig - manchmal vielleicht zu hungrig. Von seiner Mentalität kann sich jeder etwas abschauen.“

In den Medien wird derzeit häufig darüber berichtet, dass der FC Barcelona Interesse an Kimmich zeigt. Für Musiala ist sein Teamkollege jedoch wichtig für den Verein. „Er ist Vorbild für andere Spieler, hat die Bayern-DNA in sich. Ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, dass er geht“, sagte der 20-Jährige.

„Der FC Bayern ist ein sehr attraktiver Klub“

Für die kommenden Saison ist der FC Bayern immer noch auf der Suche nach einem Stürmer und einem Sechser. Im zentrallen Mittelfeld hatte Thomas Tuchel einen besonderen Wunschspieler: Declan Rice von Conference-League-Sieger West Ham.

Dieser wird nach aktuellen Informationen jedoch nicht an die Säbener Straße wechseln, da sich der FC Bayern nicht auf ein Wettbieten mit Arsenal einlassen möchte. Nur bei einer offiziellen Bestätigung von Rice, dass für ihn nur der FC Bayern in Frage kommt, hätte der Verein ein Angebot vorbereitet.

Über Rice sagte Musiala zuvor: „Declan ist ein super Spieler. Ich kannte ihn schon, als er sehr jung war, bevor er zu West Ham ging. Wir haben zusammen im Park gespielt. Ich glaube, ich war damals elf, zwölf Jahre alt. Wir sind in der gleichen Gegen aufgewachsen.“

Außerdem betont der 20 Jahre alte Nationalspieler: „Ich glaube, jeder Spieler würde bei einem Angebot ins Grübeln kommen. Egal, welcher Topspieler es ist. Der FC Bayern ist ein sehr attraktiver Klub.“

Seine Nachricht freute Musiala

Noch attraktiver wurde der Verein in der Vergangenheit natürlich durch die vielen national und international gewonnenen Titel. In den letzten Jahren konnte sich der Klub meist schon Wochen vor Saison-Ende die Meisterschaft sichern.

In der abgelaufenen Saison wäre die Mission „Titelverteidigung“ jedoch fast gescheitert. Am letzten Spieltag kam Borussia Dortmund im heimischen Stadion allerdings nicht über ein Unentschieden gegen den FSV Mainz 05 hinaus. Zur selben Zeit schoss Jamal Musiala in der 89. Minute, kurz nach seiner Einwechslung, den 2:1-Siegtreffer gegen Köln und sorgte somit für die elfte Meisterschaft in Folge.

Nach dem Spiel erreichten den Mittelfeldspieler viele Nachrichten. Über eine Nachricht freute sich der 20-Jährige jedoch besonders: „Miro Klose hat mir geschrieben. Wir hatten immer eine gute Beziehung bei Bayern, schon in der U17. Seine Nachricht hat mich sehr gefreut.“

„Die besten Spieler sind bereit dazu, die Arbeit zu machen!“

Für seine Leistungen muss Musiala eine Menge arbeiten. Dabei helfen ihm Vorbilder, die ihn motivieren. „Viele Sportler haben ein Mindset, aus dem ich lernen kann: Michael Jordan oder Kobe Bryant beispielsweise“, sagte Musiala.

Er betonte: „Sie haben ihre Arbeit extrem durchgezogen, ohne auf andere zu schauen. Sie waren in ihrer Blase und haben sich dort zu Höchstleistungen gepusht, gemeinsam mit ihrem persönlichen Coach Tim Grover.“