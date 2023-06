Bitteres Ende für Europa! FUT scheidet aus den Masters Tokyo in Valorant aus

Endspurt für die Gruppenphase der Masters Toyko! Mit FUT Esports trat das letzte verbliebene Team aus Europa an und musste gegen die Koreaner von DRX bestehen.

Knockouts oder doch die Heimreise? Für FUT Esports ging es an diesem Morgen in Japan um alles. Zwar hatte man am Vortag die Konkurrenz von Attacking Soul Esports aus dem Turnier geworfen, jedoch sollte dies im Zuge der Auseinandersetzung mit DRX zur Randnotiz verkommen.