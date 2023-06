Anzeige

Shaun Deeb auf dem Weg zur Legende Shaun Deeb auf dem Weg zur Legende

Nummer Sechs für Shaun Deeb © PokerGO

Robin Scherr

Drei Bracelets wurden am Dienstag im Rahmen der 54. World Series of Poker in Las Vegas ausgespielt. Mit Shaun Deeb und Ben Lamb haben sich zwei Topfavoriten in die Siegerliste eingetragen.

Shaun Deeb macht das halbe Dutzend voll

Vier Cashes in vier verschiedenen Varianten, ein Final Table. Das war die Bilanz von Shaun Deeb vor dem $1.500 Eight Game Mix (Event #27), bei dem er in der vergangenen Nacht sein sechstes Bracelet gewonnen hat. Mit 789 Entries gab es eine neue Rekordbeteiligung und von den insgesamt $1.053.315 an Preisgeldern bekam Deeb $198.854 ausbezahlt.

Deeb startete bei noch 21 Spielern von Platz zehn in den Finaltag, erwischte aber einen sensationellen Start. In der Runde NLHE verdoppelte er mit Pocketqueens gegen Pocketjacks von Robert Mizrachi, den er wenig später auf Platz 21 vom Tisch nahm. Den Final Table der letzten sieben Spieler erreichte Deeb bereits als Chipleader, ein Selbstläufer war es aber nicht.

Anzeige

Insbesondere Aloisio Dourado machte Deeb das Leben schwer. Der Brasilianer führte Heads-up mit 11,95 zu 7,75 Millionen Chips und es musste ein Cooler herhalten, um das Turnier zu beenden. Deeb hatte bei NLHE auf 2♦2♠5♦T♦T♥ mit K♥T♣ ein Full House getroffen und Q♠Q♣ von Dourado ($122.910) geschlagen.

Ben Lamb beendet Flaute

2011 war das Jahr von Ben Lamb bei der WSOP. Er gewann sein erstes Bracelet, spielte insgesamt vier Finaltische und beendete den Main Event auf Platz drei. Zusammengerechnet sprang sogar der Titel „Player of the Year“ heraus. Danach hörte man einige Jahre wenig, ehe Lamb 2017 ein zweites Mal den Final Table beim Main Event erreichte und Platz neun belegte.

Ben Lamb

So richtig im Grind-Modus ist der mittlerweile 38-Jährige aber erst seit dem Ende der Pandemie. 2022 verpasste er sein zweites WSOP Bracelet zweimal knapp, doch gestern war es endlich so weit. Lamb war mit einer knappen Führung in das Finale der letzten sieben Spieler bei der $10.000 Omaha Hi-Lo Championship (Event #25) gestartet, erwischte aber einen ganz starken ersten Level.

Nachdem er seinen Stack bereits verdoppelt hatte, nahm Lamb Johannes Becker ($61.919) auf Platz sieben vom Tisch. Auch die restlichen Bustouts gingen auf das Konto von Lamb, der den Traum von Erik Seidel ($150.445) auf Bracelet Nummer 10 auf Platz vier beendete. Heads-up führte Lamb gegen James Chen ($304.571) mit 10,27 zu 2,46 Millionen Chips, blieb auch hier souverän und holte ungefährdet das Bracelet samt $492.795 Prämie.

Arends führt beim $100k High Roller, Aldemir casht

Koray Aldemir wartet weiter auf das erste Top-Ergebnis bei der WSOP 2023. Gestern verbuchte er zwar sein sechstes Preisgeld, ein Final Table war bisher aber nicht dabei. Beim $100.000 High Roller NLHE (Event #29) sprang Platz 14 für $171.034 heraus.

Anzeige

Bei 93 Entries wurde ein Preispool in Höhe von $8.997.500 erzielt, und heute Abend warten auf den Gewinner neben dem Bracelet satte $2.576.729 Prämie. Beste Chancen hat der in Österreich lebende Niederländer Jans Arends (16.625.000 Chips), aber die Konkurrenz ist gewohnt bärenstrak. Auf Platz zwei lauert Cary Katz (12.775.000), dahinter folgen Biao Dong (8.800.000), Adrian Mateos (7.175.000), Jeremy Ausmus (5.750.000) sowie Chance Kornuth (4.600.000).

Dietrich Fast erreicht Finaltag

Der deutsche Pokerpro Dietrich Fast hat 2015 bei der WSOP Europe in Berlin ein Bracelet gewonnen. Heute bekommt er die Möglichkeit seine Kollektion in Las Vegas auf zwei zu auszuweiten.

Beim $1.500 NLHE Freezeout (Event #28) sind bereits zwei Spieltage absolviert, so dass von ehemals 2.046 Entries (Preispool $2.731.410) nur noch 17 Spieler übrig sind. Massiver Chipleader ist der Brite Matthew Hunt mit 9.380.000 Chips (94 Big Blinds). Fast liegt auf Platz sieben, aber 2.595.000 bedeuten umgerechnet nur 26 Big Blinds. Die verbliebenen Spieler haben $17.996 Preisgeld sicher, Platz eins bringt allerdings $406.403 plus Bracelet.

Renji Mao bezwingt Matthew Elsby