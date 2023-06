Champions-League-Sieger kommt! Ingolstadt holt Finnen in die DEL

Patrik Virta wechselt in die DEL © IMAGO/Passion2Press

Der ERC Ingolstadt holt Champions-League-Sieger Patrik Virta in die DEL. Der deutsche Vizemeister freut sich über die Verpflichtung.

Der deutsche Vizemeister ERC Ingolstadt holt einen Champions-League-Sieger in die Deutsche Eishockey Liga (DEL).

Zweimal in Folge gewann der 27-Jährige mit Tampere die Meisterschaft und triumphierte nach der Finalteilnahme 2022 in diesem Jahr in der Champions Hockey League.