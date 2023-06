Final Four: Ablösung droht offenbar! Spanien-Coach De la Fuente schon unter Druck

Nach dem 0:2 in Schottland Ende März braucht de la Fuente dringend Erfolgserlebnisse.

Spanische Medien spekulieren bereits über eine mögliche Ablösung des Trainers, sollte der Ex-Weltmeister auch am Donnerstag ( ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ) im niederländischen Enschede verlieren.

Rückendeckung für de la Fuente von den Spielern

Eigentlich wollte der Ex-Profi von Athletic Bilbao an Enriques Ballbesitz-Fußball anknüpfen, doch weder beim nur auf dem Papier überzeugenden 3:0 gegen Norwegen noch in Schottland gelang dies wie gewünscht.

De la Fuente verzichtet auf Rekordnationalspieler Ramos

Keine einfache Situation also für de la Fuente. Einen Erfolg gegen Italien und im Idealfall im Finale am Sonntagabend in Rotterdam könnte er gut gebrauchen.