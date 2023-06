MotoGP: Folger fährt am Sachsenring für verletzten Espargaro

Jonas Folger startet sechs Jahre nach dem bisherigen Highlight seiner Karriere wieder in der Königsklasse MotoGP auf dem Sachsenring.

Jonas Folger startet sechs Jahre nach dem bisherigen Highlight seiner Karriere wieder in der Königsklasse MotoGP auf dem Sachsenring. Der Motorrad-Pilot ersetzt auch beim Großen Preis von Deutschland am kommenden Sonntag den Spanier Pol Espargaro, der nach einem schweren Sturz beim Saisonauftakt noch immer nicht einsatzbereit ist. Das teilte das GASGAS-Team am Mittwoch mit.