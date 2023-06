Biathlon-Traumpaar im Baby-Glück!

Dzinara Alimbekava und Anton Smolski erwarten Nachwuchs. Das verkündete das belarussische Biathlon-Traumpaar via Instagram.

Sie posteten ein Video, in dem sie erfahren, welches Geschlecht der Nachwuchs bekommen wird. In diesem steigt blauer Rauch auf, folglich wird es ein Junge. „Es wird noch mehr Smolskis geben. Wir warten auf unseren Jungen“, schrieb die schwangere 27-Jährige unter den Beitrag.

Alimbekava verpasst Weltcup-Saison

Damit dürfte auch feststehen, dass Alimbekava in der kommenden Weltcup-Saison nicht an den Start gehen wird. Allerdings dürfen die belarussischen Athletinnen und Athleten seit dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ohnehin nicht am Biathlon-Weltcup teilnehmen.