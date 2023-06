Formel 1: Rennstrecke wird umgestaltet

Singapur will das nachhaltigste Stadtrennen der Formel 1 auf die Beine stellen. Dafür werden nicht nur unzählige Solarmodule auf die Boxengasse gebaut. Der Inselstaat plant noch viel mehr.

Motorsport und Nachhaltigkeit: Dass das zusammenpasst, will Singapur beweisen.

Der Inselstaat will das Formel-1-Rennen am Marina Bay Street Circuit umweltfreundlicher gestalten. Deshalb werden zahlreiche Verbesserungen an der Rennstrecke vorgenommen.