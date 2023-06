Deutscher Schwimm-Star hört auf! Olympiadritte Wellbrock beendet Karriere

Das teilte sie am Mittwoch via Instagram mit.

Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio gewann sie Bronze über 1500 m Freistil, zudem wurde sie 2019 Weltmeisterin im Team über 5 km Freiwasser und 2017 Europameisterin über 800 m Freistil.

Schwimmsport-Traumpaar Sarah und Florian Wellbrock

"Ich werde das alles so vermissen", schrieb Wellbrock, die im Jahr 2021 den deutschen Olympiasieger Florian Wellbrock geheiratet hatte: "Der Schwimmsport war fast mein ganzes Leben ein Teil von mir und hat in den letzten 18 Jahren meinen Alltag bestimmt. Aber seit über zwei Jahren kann mein Körper der Belastung nicht mehr standhalten."

Immer wieder habe sie in den vergangenen zwei Jahren darauf gehofft, ihre langwierigen Schulterprobleme noch einmal in den Griff zu bekommen, heißt es in einer Erklärung ihres Managements.