Aliaksei Boika erstmals Sieger der Super MILLION$

Trotz WSOP in Las Vegas wird auch online hochklassiges Poker gespielt. Das zeigte sich gestern einmal mehr beim Finale des Super MILLION$ auf GGPoker. Mit dabei waren unter anderem Mike Watson, Simon Mattsson und Benjamin Rolle.

Insgesamt gab es diesmal 165 Entries für einen Preispool in Höhe von $1.650.000, der auf die ersten 20 Plätze verteilt wurde. Aus deutscher Sicht schafften Benjamin Rolle und Hossein Madani diese Hürde und fanden sich nach dem Bustout von David Peters auf Platz zehn auch am Final Table wieder.

Etwas später, bei noch sechs Spielern, geriet auch Rolle immer mehr in Bedrängnis. Zwar nahm er zunächst Simon Mattsson ($99.391) vom Tisch, doch nur eine Hand später stellte Rolle seine 12 Big Blinds per 3-Bet aus dem Small Blind mit Q♣J♣ All-in. Im Big Blind fand „Lucky Ming“ A♥Q♠ für den Call und schickte den zweiten deutschen Spieler auf Platz vier für $126.761 an die Rail.