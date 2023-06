Starkes On-Air-Trio für das Topspiel der Frauen-Bundesliga: SPORT1 startet mit Christina Rann, Lili Engels und Maik Franz in die neue Saison Starkes On-Air-Trio für das Topspiel der Frauen-Bundesliga: SPORT1 startet mit Christina Rann, Lili Engels und Maik Franz in die neue Saison

Das On-Air-Trio für das Topspiel der Frauen-Bundesliga: Christina Rann (r.), Lili Engels und Maik Franz © SPORT1 / Thomas Leidig

Neues Trio erstmals am Sonntag, 18. Juni, bei Relegationsrückspiel zur 2. Bundesliga der Frauen zwischen Viktoria Berlin und dem Hamburger SV live ab 16:55 Uhr im Einsatz

SPORT1 zeigt ab der Saison 2023/2024 22 Livespiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga, Regelsendeplatz ist der Montagabend

Ismaning, 14. Juni 2023 – SPORT1 wird der Google Pixel Frauen-Bundesliga ab September die große Bühne im Free-TV bieten, jetzt steht auch das On-Air-Team für die 22 Liveübertragungen in der Saison 2023/2024 fest: Kommentatorin Christina Rann, Moderatorin Lili Engels und Experte Maik Franz, Ex-Profi unter anderem von Frankfurt, Hertha und Wolfsburg, werden die Übertragungen mit großer Expertise und Leidenschaft präsentieren. Der Regelsendeplatz ist zur Primetime am Montagabend. Das neue On-Air-Trio ist bereits am Sonntag bei seinem ersten gemeinsamen Live-Einsatz zu sehen, wenn SPORT1 in Zusammenarbeit mit Stepstone das Relegationsrückspiel zur 2. Bundesliga der Frauen zwischen Viktoria Berlin und dem Hamburger SV live ab 16:55 Uhr zeigt.

Christina Rann: „Ich freue mich, dass der Frauenfußball die große Bühne bekommt, die er verdient. Weil er sportlich relevant ist, weil er fair ist, weil er spannend ist. Offen für alle. Für die treue Fanbase und die, die noch nie ein Frauenfußballspiel gesehen haben. Ich bin überzeugt, die Leute, die diese Begeisterung einmal gespürt haben, kommen wieder. Ich freue mich sehr, all meine Erfahrungen mit einzubringen und Fußball wieder neu zu denken und zu erleben.“

Lili Engels: „Der Boom, den der Frauenfußball aktuell erlebt, freut mich ganz besonders. Schließlich habe ich selbst jahrelang Fußball gespielt. Jetzt in meiner ersten großen Moderationsrolle für SPORT1 die weitere Entwicklung zu unterstützen und vor allem aktiv mitgestalten zu können – einfach eine Herzensangelegenheit!“

Maik Franz: „In meinen Fußballcamps sehe ich immer wieder, mit wie viel Begeisterung Mädchen und junge Frauen dabei sind. Deshalb freue ich mich sehr darauf, den Frauenfußball auf höchstem Niveau mit meiner klaren Meinung auf den nächsten Etappen begleiten zu können.“

Kurzvita Christina Rann

Der Fußball ist Ranns Revier. Für DAZN kommentierte Christina Rann als erste Frau im deutschen Fernsehen ein Champions-League-Finale der Frauen. Seit 2021 arbeitet sie bei DAZN als Moderatorin und Fieldreporterin u.a. bei Männer Bundesligaspielen an der Seitenlinie oder im Studio. Seit 2022 ist sie zudem für MagentaSport Live-Kommentatorin der Frauen Bundesliga, immer empathisch, immer dicht am Ball. Für Magenta TV kommentierte sie die FIFA WM 2022. Fans des Hamburger SV können Christina bei jedem Heimspiel als Stadionsprecherin im Volksparkstadion sehen und hören. Christinas breitgefächerte Sprachkenntnisse, die von England bis nach Portugal reichen, sorgen immer wieder für charmante Momente. Als Veranstaltungsmoderatorin bringt die Hamburgerin weit mehr als ihre Fußball- und Handballkenntnisse auf die Bühne, beispielsweise für die Sepp-Herberger-Awards oder die Sterne des Sports. Die Deutsch-Portugiesin moderierte von 2013 bis 2018 zahlreiche Sendungen für Sky Sport im Handball und Fußball. 2015 wurde sie mit dem MIRA Award als beste Moderatorin im Pay TV ausgezeichnet. Ab der Saison 2023/2024 ist Christina Rann nun fixer Bestandteil des On-Air-Teams der Liveübertragungen der Google Pixel Frauen-Bundesliga.

Kurzvita Lili Engels

Lili Engels, geboren am 27.02.1997 in Hamburg, studierte Sportwissenschaft und Philosophie in Kiel und absolvierte im Rahmen des Studiums Praktika beim SID in Köln, schrieb für die Kieler Nachrichten und begleitete medial die Special Olympics 2018 in Kiel. Nach dem Studium im März 2020 war Engels für drei Monate Praktikantin bei SPORT1 in der Redaktion, anschließend drei Monate Praktikantin bei der Sport Bild im Videoteam. Darauf folgten drei Monate Auslandsaufenthalt in London. Aktuell volontiert sie bei SPORT1 und ist unter anderem regelmäßig in den SPORT1 News als Moderatorin zu sehen.

Kurzvita Maik Franz

Maik Franz gehört seit 2021 zum Expertenteam von SPORT1, war bisher unter anderem Teil der Live-Übertragungen des Topspiels der 2. Bundesliga, des „Fantalk“ und des „STAHLWERK Doppelpass“ auf SPORT1. Der Ex-Fußballprofi wurde am 5. August 1981 in Merseburg, Sachsen-Anhalt, geboren und spielte in seiner Karriere für den 1. FC Magdeburg, den VfL Wolfsburg, den Karlsruher SC, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC. Nach seiner sportlichen Laufbahn war er im Management des 1. FC Magdeburg aktiv. Neben seiner Tätigkeit für SPORT1 arbeitet Maik Franz als Geschäftsführer der Fußballschule 11teamsports Academy.

Die Frauen-Bundesliga ab der Saison 2023/2024 live auf SPORT1

SPORT1 engagiert sich verstärkt im Frauenfußball und bietet der Frauen-Bundesliga bis 2027 die große Primetime-Bühne im Free-TV: Die Sport1 GmbH hat bei der Vergabe der Medienrechte an der Google Pixel Frauen-Bundesliga durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) ein umfangreiches Rechtepaket für die Spielzeiten 2023/2024 bis 2026/2027 zur Auswertung in Deutschland erworben. Kern des Pakets sind 22 Livespiele pro Saison, die SPORT1 in der Regel zur besten Sendezeit am Montagabend präsentieren wird. Darüber hinaus wird Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform die Liga, die Klubs und vor allem die Spielerinnen an den Spieltagen und die ganze Woche über mit einer Rundumberichterstattung im Free-TV auf SPORT1, auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps, ihren Audio-Angeboten und auf ihren Social-Media-Plattformen mit rund sieben Millionen Fans und Followern begleiten.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig I Mathias Frohnapfel

Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 96066 1244