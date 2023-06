Völler gibt Flick Jobgarantie: "Absoluter Top-Trainer"

Großbaustelle DFB-Abwehr: Was nun, Herr Flick?

Auf die Frage, ob der 58-Jährige Bundestrainer bleiben werde, antwortete Völler am Mittwoch in der Morningshow von Hit Radio FFH: „Ja, natürlich. Hansi ist ein absoluter Top-Trainer, der alles dafür tut, um die Begeisterung im nächsten Spiel zurückzuholen. Er macht sich jeden Tag Gedanken, was er besser machen könnte - und das wird auch gelingen.“