Provokant und aufbrausend? HSV-Trainer Walter wehrt sich gegen Kritiker

Tim Walter wehrt sich gegen Kritik an seinem Auftreten. Der HSV-Trainer erklärt, was hinter seiner manchmal aufbrausenden und provokanten Art steckt.

Aufbrausend, provokant, polarisierend - Trainer Tim Walter (47) vom Hamburger SV hat sich gegen Kritik an seinem Auftreten gewehrt.

Seine Aufgabe sei es, „bei guten und schlechten Zeiten im Wind zu stehen. Das mache ich gerne. Ich habe die Energie dazu“, sagte Walter, der in der abgelaufenen Saison mit dem HSV wie schon im Jahr zuvor in der Relegation den Aufstieg in die Bundesliga verpasst hatte.