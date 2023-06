„Schmerzfrei“: Uth meldet sich nach Leidenszeit zurück

Die Top 5 vom 1. FC Köln in der Bundesliga-Saison 2022/23

In der Sommerpause gibt es für den 1. FC Köln gute Nachrichten. Mark Uth hat nach langer Leidenszeit bekannt gegeben, schmerzfrei zu sein.

Mark Uth postete am Dienstag auf Instagram ein Video, auf dem er nacheinander sechs Bälle auf ein Ziel schießt - während die meisten anderen Fußballspieler ein derartiges Video sicherlich nicht mit der Community geteilt hätten, ist es für den 31-Jährigen eine große Erleichterung.

Denn nach langer Leidenszeit ist der gebürtige Kölner nun wieder schmerzfrei: „1 Jahr Schmerzen, 1 Jahr als Zuschauer auf der Tribüne, 3 Operationen, monatelang Ungewissheit. Was für ein Gefühl wieder schmerzfrei gegen den Ball zu treten“, schrieb der Angreifer des FC in die Caption.

Letztmals unbeschwert stand der für den Bundesligisten Ende Juli in der ersten Runde des DFB-Pokals auf dem Platz. Bei dem 3:4 im Elfmeterschießen in Regensburg absolvierte er die gesamten 120 Minuten und traf auch selbst. Doch schon dort machte sich eine Verletzung bemerkbar: Aufgrund von Adduktorenproblem trat er damals nicht vom Punkt an.