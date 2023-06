Guardiolas amüsante Berlusconi-Anekdote vor Bayern-Engagement

"Lassen Sie mich in Ruhe!" Frage bringt Guardiola aus dem Konzept

Als sich der FC Bayern 2013 Pep Guardiola als neuen Trainer angeln konnte, war halb Europa hinter dem Katalanen her, darunter der AC Milan. Der nun verstorbene Silvio Berlusconi soll damals alles andere als begeistert gewesen sein.

Nach vier erfolgreichen Jahren beim FC Barcelona von 2008 bis 2012 hatte sich der Katalane eine längere Auszeit in New York City gegönnt und wurde damals mit jedem europäischen Topverein, der auf Trainersuche war, in Verbindung gebracht.