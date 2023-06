Dauerkartenpreise: Premier League so günstig wie nie?

Die Preise für einen Stadionbesuch sind in den vergangenen Jahren immer weiter angestiegen. Luton Town setzt nun ein Zeichen gegen diesen Trend.

Luton Town hat kürzlich den Aufstieg in die Premier League gefeiert.

In den Playoffs setzten sich die Hatters zuerst gegen Sunderland und im Finale gegen Coventry City durch.

Nicht nur aufgrund des Stadions an der Kenilworth Road, das zweifelsfrei ein einzigartiges Stadion ist, bereichert der Klub die höchste englische Spielklasse.

Luton Town ist zurück

Luton Town ist erstmals seit 30 Jahren wieder in der höchsten englischen Spielklasse vertreten. Seitdem im Jahr 1992 die Kriterien für den Übergang aus der First Division in die damals neu gegründete Premier League nicht erfüllt werden konnten, war der Mannschaft der Wiederaufstieg nicht mehr gelungen.