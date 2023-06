BMW International Open: Müller und Bale bei Golf-Highlight

Anzeige

Bale gelingt Bemerkenswertes - und flippt komplett aus

Zum 34. Mal finden die BMW International Open in München statt. Mit am Start sind auch Stars aus anderen Sportarten wie Thomas Müller und Gareth Bale. SPORT1 ist LIVE dabei.

Vom 21. bis 25. Juni 2023 wird im Golfclub München Eichenried die BMW International Open stattfinden.

Turnierveranstalter BMW wird auch in diesem Jahr den Besuchern auf der Anlage, aber auch allen Golffans, die nicht vor Ort sein können, ein großartiges Sport- und Eventerlebnis sowie ein erstklassiges Spielerfeld bieten.

Auch über den Sport hinaus ist bei der 34. Ausgabe des Traditionsturniers einiges geboten. Die langfristig angelegte Charity-Aktion „Eagles for Education“ feiert bei der BMW International Open 2023 ihre Premiere. Die BMW Group spendet 1.000 Euro für jedes Eagle, das in Turnierrunden erzielt wird.

Damit verstärkt BMW sein langjähriges Engagement für Bildung und Zukunftschancen für alle. Das Geld ist bestimmt für die Organisationen JOBLINGE und „Kick ins Leben“, mit denen die BMW Group schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet. „Die BMW Group ist sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und weitet das Engagement auf die BMW International Open aus“, sagte Stefan Teuchert, Leiter BMW Deutschland und Turnierpräsident.

Engagement für Bildung

„Mit dem Start der Aktion ‚Eagles for Education‘ werden wir in diesem Jahr bei der BMW International Open zwei Organisationen unterstützen, mit denen wir uns gemeinsam für bessere Berufschancen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen einsetzen. Wir sind überzeugt, mit diesem Engagement einen nachhaltigen Beitrag hier in der Region leisten zu können.“

Das Engagement für Bildung hat in der BMW Group Tradition. Beim PGA-TOUR-Playoff-Turnier BMW Championship wurden seit dem Start der Turnierpartnerschaft gemeinsam mit Ausrichter Western Golf Association im Jahr 2007 zugunsten deren Stiftung „Evans Scholar Foundation“ bereits 44,5 Millionen US-Dollar (aktuell knapp 41,4 Millionen Euro) erlöst. Damit wurden mehr als 3.300 College-Vollstipendien für bedürftige Caddies finanziert.

Besonderer Preis für Hole-in-One

Bei einem Eagle an der 17. Spielbahn gewinnen nicht nur die beiden Partner-Organisationen, sondern auch der zielsichere Spieler. Denn an einem Par-3-Loch ist ein Eagle gleichbedeutend mit einem Ass. Der Hole-in-One-Preis, der im Golfclub München Eichenried traditionell an der 17. Spielbahn ausgespielt wird, ist in diesem Jahr der erste vollelektrische BMW 5er der Geschichte.

Der BMW i5 übernimmt eine Führungsrolle auf dem Weg zu nachhaltiger Premium-Mobilität in der oberen Mittelklasse und ist passend zur BMW International Open ein echter Bayer: Wie alle bisherigen Modellgenerationen wird auch die neue BMW 5er Limousine im BMW Group Werk Dingolfing produziert, wo auch die Elektromotoren und Hochvoltbatterien für den BMW i5 gefertigt werden.

Wissenswertes zur BMW International Open 2023

34. Auflage

BMW ist seit 1989 Veranstalter der BMW International Open. Mehr Tradition geht nicht, denn so lange hat auf der DP World Tour kein anderes Turnier unter demselben Namen und mit demselben Partner stattgefunden.

Preisgeld

2 Millionen US-Dollar, davon 340.000 US-Dollar für den Sieger.

Internationale Top-Spieler im Feld

Luke Donald (ENG, Ryder-Cup-Kapitän), Thomas Björn (DEN, Vizekapitän), Edoardo Molinari (ITA, Vizekapitän), Nicolas Colsaerts (BEL, Vizekapitän), Haotong Li (CHN, Titelverteidiger), Nicolai Höjgaard, Rasmus Höjgaard (beide DEN), Robert MacIntyre (SCO), Rafa Cabrera Bello, Pablo Larrazábal (beide ESP), Victor Perez (FRA), Adrian Meronk (POL), Ryan Fox (NZL).#

Deutsche Spieler im Feld

Matti Schmid, Max Kieffer, Marcel Siem, Yannik Paul, Alex Cejka, Nick Bachem, Hurly Long, Marcel Schneider, Nicolai von Dellingshausen, Alexander Knappe, Freddy Schott, Maximilian Schmitt, Philipp Mejow, Jannik De Bruyn, Michael Hirmer, Marc Hammer, Sebastian Heisele, Velten Meyer.

Deutsche Amateure im Feld

Jonas Baumgartner (GC Hösel), Tim Wiedemeyer (Münchner Golfclub).

BMW International Open live

Golfbegeisterte haben mehrere Optionen, die BMW International Open aus der Entfernung zu verfolgen. Sky wird am Donnerstag und Freitag von 12:30 – 18:00 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 13:30 – 18:00 Uhr live vom Turnier berichten, ebenso wie ORF SPORT+. Ein kostenloser Livestream wird zu denselben Zeiten auf bmw-golfsport.com und auf SPORT1.de angeboten. Am Sonntag überträgt SPORT1 von 16:00 – 18:00 Uhr live im Free-TV.

Turniereinladungen

Takumi Kanaya (JPN, Sieger BMW Japan Golf Championship), Rasmus Rosin (SWE, Sieger NEXT Golf Tour powered by Trackman), Thomas Rosenmüller (GER), Elvis Smylie (AUS), Filippo Celli (ITA), Alex Cejka (GER).

Pro-Am Turnier

Am Mittwoch, den 22. Juni, findet das Pro-Am Turnier statt, bei dem auch namhafte Sportstars wie die Fußball-Champions-League-Sieger Thomas Müller (GER) und Gareth Bale (WAL) sowie Long-Drive-Weltmeister Martin Borgmeier (GER) mitspielen werden. Der Eintritt ist frei.

Ryder Cup

2023 ist wieder ein Ryder-Cup-Jahr. Als Wordwide Partner des legendären Team-Wettbewerbs bringt BMW die ikonische Trophäe zur BMW International Open. Fans können dem begehrten Goldpokal ganz nahe kommen und mit ihm Fotos/Selfies aufnehmen. Darüberhinaus haben sie die Chance, bei der „Longest-Putt-Challenge“ täglich Dauerkarten für den Ryder Cup in Rom zu gewinnen. Auch sportlich spielt der Ryder Cup in München eine große Rolle. Das europäische Team nimmt im Juni langsam Formen an, weshalb Kapitän Luke Donald und seine drei Vizekapitäne Thomas Bjørn, Edoardo Molinari und Nicolas Colsaerts das Turnier nutzen, um sich von der aktuellen Form der Kandidaten, darunter auch einige deutsche Pros, persönlich ein Bild zu machen.

Den Nachwuchs fest im Blick

Die BMW International Open möchte auch die junge Generation für den Golfsport begeistern. Daher haben Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre an allen Tagen freien Eintritt. Im Rahmen des Projekts „Abschlag Schule“ des Deutschen Golf Verbands sind am Mittwoch Schulklassen zu Gast, die einen Blick hinter die Kulissen werfen dürfen. In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Golfverband werden am Wochenende Jugendmannschaften aus der Region eingeladen, auf die ebenfalls ein besonderes Programm wartet.

Tournament Village

Die Freude am Fahren ist im Tournament Village erlebbar. Neben der immer größer und attraktiver werdenden Flotte an vollelektrischen und elektrifizerten Fahrzeugen mit dem Flaggschiff BMW i7 an der Spitze werden weitere Highlights wie der BMW XM (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 1,7 – 1,6 Liter/100 km; Stromverbrauch kombiniert: 34,5 – 33,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 39 – 35 g/km gemäß WLTP) präsentiert. Von Donnerstag bis Sonntag sorgt ab dem Nachmittag und auch noch nach Spielschluss ein DJ im Biergarten für Atmosphäre sowie einen entspannten Ausklang nach einem aufregenden Golftag. Besucher können beim „Nearest to the Pin“-Wettbewerb in Zusammenarbeit mit TrackMan ihre Golfkünste beweisen. Im Simulator gilt es, auf der virtuellen 12. Spielbahn des Championship Course möglichst nahe an die Fahne zu schlagen und attraktive Preise zu gewinnen.

NTT Data Wall

Auf der zentralen Videowall im Tournament Village werden zusätzlich zu den Livebildern vom Platz in Zusammenarbeit mit Turnierpartner NTT Data umfangreiche Live-Statistiken zum gerade gezeigten Spieler eingeblendet. Dies sorgt für ein Golferlebnis in einer Detailtiefe, die ihresgleichen sucht.

