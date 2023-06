Grealish vollkommen zerstört! City-Stars feiern wilde Party auf Ibiza

City in Ekstase! Haaland und Grealish werden zu Feierbiestern

Manchester City hat am Samstag das Triple perfekt gemacht. Die Freude kennt keine Grenzen, die Spieler feiern ausgelassen mit einer kurzen Reise in einem Privat-Jet.

Getrunken hat der Engländer nach dem Triumph in Istanbul definitiv und das den daraufhin folgenden Vorfällen nach auch nicht zu wenig. Auf dem Weg zurück nach Manchester musste Grealish von seinem Teamkollegen Kyle Walker gestützt werden. Das Personal am Flughafen von Ibiza hatte ihm zuvor laut Sun bereits einen Rollstuhl angeboten, so zerstört war er offenbar nach dem kurzen Ausflug auf die Baleareninsel.