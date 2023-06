Formel 1: Mit dem Ferrari in Le Mans - Macht es Leclerc wie Hülkenberg?

Während Ferrari in der Formel 1 hinterher fährt, sahnt die italienische Traditionsmarke beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans richtig ab. Charles Leclerc zeigt sich fasziniert.

Wie üblich standen dort massenhaft Mechaniker, Verantwortliche sowie Zuschauer und bildeten ein Spalier. In den geöffneten Türen des 499P hockten James Calado und der ehemalige Formel-1-Fahrer Antonio Giovinazzi, die wie Teamkollege Pier Guidi vollkommen aufgelöst und euphorisch in die Menge jubelten.

In einem Interview mit Eurosport sagte der sichtlich beeindruckte Leclerc, dass er es genossen habe, den Sieg aus der Beobachterrolle zu verfolgen. „Es ist ein unglaubliches Gefühl, vor allem, wenn ein Ferrari gewinnt“, freute er sich. „Es ist unglaublich nach einer Rückkehr nach so vielen Jahren. Und dann noch bei so einem Jubiläum.“

Nimmt Leclerc Hülkenberg als Vorbild?

Ob Leclerc nun auf den Geschmack gekommen ist, in Zukunft selbst mal in einem Hypercar Platz nimmt und über die Straßen von Le Mans brettert?

Nico Hülkenberg trat 2015 in Le Mans an und siegte sogar, obwohl er bei Force India noch in der Königsklasse fuhr. Das heutige Aston-Martin-Team bewilligte dem Deutschen damals einen Gastauftritt mit Porsche, weil sich die Terminkalender nicht kreuzten - genau wie in dieser Saison.