DOSB fordert von Politik mehr Unterstützung für das Ehrenamt

Um das krankende Ehrenamt in Deutschland zu retten, wendet sich der Deutsche Olympische Sportbund an die Politik. Der DOSB hat klare Forderungen.

"Ehrenamt wird in Sonntagsreden oft beschworen, aber in der Realität hat sich für Ehrenamtliche in den letzten Jahren kaum etwas verbessert", sagte Michaela Röhrbein, DOSB-Vorstand Sportentwicklung, nach einer Analyse des Status quo mit dem Deutschen Kulturrat: "Es ist eine gemeinsame Aufgabe von Politik und Zivilgesellschaft, das Ehrenamt zu mobilisieren und das Engagement im Sport und in der Kultur zu stärken."