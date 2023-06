Mbappe: Real-Gerüchte sind "Lügen" - aber keine Verlängerung

Kylian Mbappe will die Option nicht ziehen © AFP/SID/FRANCK FIFE

Kylian Mbappe hat die einseitige Option auf eine Vertragsverlängerung bei PSG laut eigener Aussage nie in Erwägung gezogen.

Kylian Mbappe will seinen Vertrag bei Paris St. Germain im Jahr 2024 nicht mehr verlängern - die kommende Saison laut eigener Aussage aber noch bei Frankreichs Fußball-Meister verbringen. "Ich habe schon gesagt, dass ich bei PSG weitermachen will, wo ich sehr glücklich bin", twitterte er am Dienstagnachmittag. Berichte über seinen geplanten Wechsel zu Real Madrid vor der kommenden Saison bezeichnete er als "Lügen".