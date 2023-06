Siuhy vor dem Absprung: Beginnt jetzt der Ausverkauf bei GamerLegion?

Kamil „siuhy“ Szkaradek und GamerLegion kamen beim letzten Major in Paris bis ins Finale © Blast.tv

Erfolg geht oftmals einher mit dem Wecken von Begehrlichkeiten. GamerLegion, erst seit ein paar Wochen in den Top10 der Counter-Strike-Welt angekommen, erfährt dies nun am eigenen Leib. Verliert man mit Kamil „siuhy“ Szkaradek nun direkt den Kopf des Teams?

„ Garantieren kann ich natürlich nichts. Aber die Chancen stehen gut, dass das Team vorerst genau so zusammenbleibt. “

Genau eine Woche ist es her, dass Nicolas Reber, seines Zeichens CEO von Deutschlands aktuell bestem Counter-Strike-Team GamerLegion, diese Aussage im großen Exklusiv-Interview mit SPORT1 tätigte. Nun scheint es so, als würden die Chancen doch nicht so gut stehen.