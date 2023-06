"Danke Dir Schatzi": Djokovic mit kurioser Antwort an Boris Becker

Djokovic präsentiert French-Open-Trophäe in Paris

Nach seinem historischen Erfolg bei den French Open denkt Novak Djokovic auch an seinen ehemaligen Trainer. Er dankt Boris Becker sogar auf deutsch.

Novak Djokovic hat sich in den sozialen Medien bei Boris Becker bedankt, nachdem der 55-jährige Deutsche seinem ehemaligen Schützling zum geschichtsträchtigen Grand Slam-Sieg auf Instagram gratuliert hat.

Zwischen 2013 und 2016 trainierte die deutsche Tennislegende den 36-Jährigen. Die gemeinsame Zusammenarbeit verlief äußerst erfolgreich. Mit Becker an seiner Seite gewann Djokovic sechs Grand-Slam-Titel.

In dieser Zeit entstand auch der Spitzname „Schatzi“. Djokovic nannte seinen Trainer damals ständig so.

2020 meinte der Serbe bereits in Miami auf die Frage, was momentan sein Lieblingswort sei: „Es ist das deutsche Wort ,Schatzilein‘. So nenne ich meinen Coach Boris.“