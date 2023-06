Anzeige

Heuberger vor U21-WM: "Wollen um Medaillen mitspielen" U21: „Wollen um Medaillen mitspielen“

Gislason muss Kader ändern

Junioren-Bundestrainer Martin Heuberger hat für die bevorstehende U21-WM der Handballer den Sprung aufs Treppchen als Ziel ausgegeben.

„Bei einer Heim-Weltmeisterschaft wollen wir natürlich auch um die Medaillen mitspielen. Das ist ganz klar“, sagte Heuberger in einer Medienrunde am Dienstag mit Blick auf das Turnier, das am 20. Juni in Hannover mit der Vorrunde beginnt.

Er sei "guten Mutes, dass wir eine gute Truppe zusammenhaben werden. Wir sind in der Breite sehr gut aufgestellt, was bei so einem Turnier sehr wichtig sein kann." Zudem verfüge das DHB-Team über viel individuelle Qualität. "Deswegen bin ich sehr hoffnungsfroh, dass wir tatsächlich um die Medaillen mitspielen können", so Heuberger.

Portugal, Spanien und Ägypten zählt der 59-Jährige zu den Mitfavoriten, auch Ungarn und Dänemark gehören für ihn zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter. „Es gibt schon eine ganze Handvoll Mannschaften, die uns diesen Titel streitig machen wollen“, sagte Heuberger, der zwischen 2011 und 2014 die A-Nationalmannschaft als Chefcoach betreut hatte.