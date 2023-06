Hertha holt Torhüter Gersbeck zurück in die Heimat

Die Top 5 von Hertha BSC in der Bundesliga-Saison 2022/23

Hertha BSC holt Torhüter Marius Gersbeck zurück in seine Heimat. Nach Klubangaben erhielt der gebürtige Berliner einen Vertrag bis 2026.

Torhüter Marius Gersbeck kehrt in seine Heimat zurück und läuft in der kommenden Saison für den Fußball-Zweitligisten Hertha BSC auf.

Die Berliner gaben den Transfer am Dienstag bekannt. Gersbeck kommt vom Karlsruher SC zurück in die Hauptstadt und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Der 27-Jährige wurde in Berlin geboren und durchlief sämtliche Jugendstationen bei der Hertha.