FC Barcelona: Saudi-Angebot? Lewandowski reagiert

Lewandowski hat „andere Prioritäten“

Er schaue sich zwar an, was dort passiere, aber es betreffe ihn nicht. Viel mehr verwies er darauf, „andere Prioritäten“ zu haben. Eine davon ist sicherlich das bessere Abschneiden mit Barca in der Champions League. Dort schied der Angreifer in seiner Premierensaison mit den Katalanen direkt hinter Bayern und Finalist Inter schon in der Gruppenphase aus.