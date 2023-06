Tennis: Otte in Stuttgart raus in Runde 1

Djokovic präsentiert French-Open-Trophäe in Paris

Oscar Otte muss einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Wie schon zuletzt bei der French Open schied der Deutsche in Stuttgart in der ersten Runde aus.

Tennis -Profi Oscar Otte ist mit einem Dämpfer in die Rasensaison gestartet.

Wie zuletzt bei den French Open musste der 29-Jährige auch beim ATP-Turnier in Stuttgart eine Erstrundenniederlage hinnehmen.

Am Dienstag kämpfen noch Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier um den Einzug ins Achtelfinale. Olympiasieger Alexander Zverev hatte seinen Start in Stuttgart nach dem verlorenen Halbfinale in Roland Garros wegen einer leichten Oberschenkelverletzung abgesagt.