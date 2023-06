„Demütigend“: Spielerinnen mussten vor WM 2011 offenbar Genitalien entblößen

Die schwedische Ex-Nationalspielerin Nilla Fischer hat von erniedrigenden Erfahrungen bei der WM 2011 in Deutschland berichtet. Dabei hätten sich Spielerin offenbar komplett nackt ausziehen und „ihre Genitalien zeigen“ müssen, um zu beweisen, dass sie Frauen sind, berichtet der britische Guardian und beruft sich auf das neue Buch Fischers mit dem Titel „I didn‘t even say half of it“.