Inflation belastet NADA - Strafanzeigen auf Rekordniveau

Die massiven Preissteigerungen infolge der Inflation stellen auch die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) vor große Probleme. Da das Budget gleich bleibe und die Preise bei Dienstleistern „um 25 bis 30 Prozent steigen, gehe ich von einem Rückgang der Kontrollen in 2023 aus“, sagte die Vorstandsvorsitzende Andrea Gotzmann am Dienstag bei der Jahrespressekonferenz in Berlin.

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris und der Spitzensport seien davon aber wohl nicht betroffen, fügte Gotzmann an: "Wir haben verschiedene Variationsmöglichkeiten. Aber ohne kontinuierliche Nachsteuerung in der finanziellen Unterstützung der Stiftung sind die hohe Qualität und Wertschätzung der Anti-Doping-Arbeit in Deutschland gefährdet."