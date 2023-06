Die Stars der Golf-Welt mit Luke Donald, Thomas Björn und Titelverteidiger Haotong Li zu Gast in Eichenried bei München: SPORT1 zeigt die BMW International Open live auf seinen Plattformen

Ismaning, 13. Juni 2023 – Die internationale Golf-Elite trifft sich zur BMW International Open in München Eichenried und SPORT1 ist auf seinen Plattformen live dabei: Das Golf-Jahreshighlight auf deutschem Boden ist von Donnerstag, 22. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, täglich im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps sowie am Sonntag, 25. Juni, zur entscheidenden Phase auch live ab 16:00 Uhr im Free-TV zu sehen. Am Donnerstag und Freitag beginnt die Liveübertragung um 12:30 Uhr, am Samstag und Sonntag um 13:30 Uhr. Günter Zapf und Thomas Walz kommentieren. Als Experte ist am Donnerstag Peter Wolfenstetter, lange Jahre Trainer auf der European Tour, und am Freitag Ulrich Eckhardt, Bundestrainer Herren, im Einsatz. SPORT1 begleitet die BMW International Open zudem ansprechend auf seinen Social-Media-Kanälen. Auf Instagram, TikTok und Facebook gibt es neben den tagesaktuellen sportlichen Highlights auch spannende Insides rund um das Turnier. Zu den Weltklasse-Spielern im Teilnehmerfeld gehören unter anderem der Brite Luke Donald, Europas Kapitän im Ryder Cup, der Däne Thomas Björn, Vizekapitän im Ryder Cup und zweimaliger BMW International Open Champion, sowie Ryan Fox aus Neuseeland. Natürlich geht auch Titelverteidiger Haotong Li wieder an den Start. Die Augen der deutschen Fans richten sich zudem unter anderem auf Yannik Paul, Max Kieffer, Nick Bachem und Marcel Siem. Die BMW International Open gilt als Generalprobe für den Ryder Cup, der Ende September im Marco Simone Golf Club bei Rom stattfindet.