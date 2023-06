Nationalmannschaft: Wirft Flick die Fünferkette jetzt über den Haufen?

Bundestrainer Hansi Flick testete am Montagabend in Bremen gegen die Ukraine mit einem neuen Spielsystem mit Dreierkette und neuer Doppelspitze. Trotz des mageren 3:3 gegen den Weltranglisten 30. und vieler eklatanter Fehler des Defensivverbundes will der DFB-Coach allerdings vorerst an seiner Taktik festhalten.