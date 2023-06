Keymer: „WM-Titel kann man nicht als Ziel formulieren“

Vincent Keymer auf den Chess Masters in Düsseldorf © IMAGO/Norbert Wienold/IMAGO/Norbert Wienold/IMAGO/Norbert Wienold

Der WM-Titel will sich Deutschlands größtes Schachtalent Vincent Keymer trotz bereits vieler Erfolge in jungen Jahren nicht als Ziel setzen.

Trotz bereits großer Erfolge in jungem Alter will sich Deutschlands größtes Schachtalent Vincent Keymer einen Weltmeister-Titel nicht als Ziel setzen. „Ich denke, so etwas kann man nicht als Ziel formulieren. Ich setze mir Ziele, von denen ich denke, dass ich sie kontrollieren kann“, sagte der 18-Jährige im Interview mit der Tageszeitung Die Welt: „Ob ich Weltmeister werde, kann ich überhaupt nicht absehen oder einschätzen, ob das möglich ist.“