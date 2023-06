Mit NBA-Ikone Gasol! IOC startet Initiative für mehr Bewegung

Das IOC will weltweit Menschen mit der Kampagne „Let‘s Move“zu mehr Bewegung inspirieren. Unterstützer ist neben der WHO auch eine NBA-Ikone.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) will mit einer neuen Initiative Menschen auf der ganzen Welt zu mehr Bewegung inspirieren.

Unter dem Motto „Let‘s Move“ und in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ruft das IOC dazu auf, sich für eine bessere Gesundheit täglich mehr Zeit für Bewegung zu nehmen.

Am Olympic Day am 23. Juni, dem Gründungsdatum des IOC, will der Ringeorden Menschen dazu animieren, sich 30 Minuten Zeit für Bewegung zu nehmen, und lädt zu einem digitalen Workout ein.