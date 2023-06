NHL & Calgary Flames: Huska zum neuen Trainer befördert

Kurios! Equipment-Manager in Stanley Cup Finals an Tor beteiligt

Der 47-jährige Kanadier wird beim Stanley-Cup-Sieger von 1989 Nachfolger seines entlassenen Landsmanns Darryl Sutter (64) und tritt seinen ersten Posten als NHL-Headcoach an. Huska hat fünf Jahre als Co-Trainer beim Klub gearbeitet.

Und fügte an: „Wir haben gute Leute in unserer Kabine, hervorragende Eishockeyspieler, die gewinnen wollen. Meine Aufgabe ist es, sie jeden Tag zu inspirieren, damit das Team das nächste Level erreicht.“ Die Flames hatten in der abgelaufenen Hauptrunde knapp die Playoffs verpasst.“